Video: Lee Kun-hee - Vorsitzender von Samsung Electronics gestorben

Der Vorstand von Samsung Electronics Lee Kun-hee ist tot. Er starb am Sonntag in einem Krankenhaus in Seoul, wie das südkoreanische Unternehmen bekannt gab. Zur genauen Todesursache machte Samsung keine Angaben. Lee war 78 Jahre alt. Bereits im Mai 2014 war Lee wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus gekommen, von dem sich der Firmenmogul nie mehr erholen sollte. In den vergangenen Jahren hatten südkoreanische Medien immer wieder über seinen Tod spekuliert.

Dieses Video liegt auf YouTube