Video: MAN will bis zu 9.500 Jobs abbauen - Steyr droht Schließung

Volkswagen will bei seiner Lkw- und Bustochter MAN in Deutschland und Österreich bis zu 9.500 Stellen, also fast ein Viertel des Personalstands, kappen und damit Milliarden einsparen. Der österreichische Produktionsstandort in Steyr mit 2.300 Jobs und die deutschen Betriebe in Plauen (Sachsen) und Wittlich (Rheinland-Pfalz) könnten ganz geschlossen werden, teilte der Konzern am Freitag mit.

