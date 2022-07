Video: Nordstream-Wartung: Sorgen um Gas- und Ölversorgung

Am ersten Tag der Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 hat Russland mit stark gedrosselten Gaslieferungen nach Italien und Österreich das Zittern um die Zukunft der Energieversorgung in Europa weiter angefacht. Die OMV erhielt am Montag 70 Prozent weniger Gas vom russischen Staatskonzern Gazprom, wie ein Sprecher am Abend der APA bestätigte. Seit Montagfrüh fließt zudem durch die mehr als 1.200 Kilometer lange Nord Stream 1 kein Gas mehr nach Deutschland.

