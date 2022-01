Video: US-Notenbank steuert auf Zinsanhebung im März zu

Angesichts der hohen Inflationsrate und der guten Lage am Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine baldige Erhöhung des Leitzinses signalisiert. Dieser Schritt werde "bald angemessen sein", so die Zentralbank am Mittwoch. Damit macht sie den Weg frei für die erste Anhebung des Leitzinses seit Beginn der Coronapandemie. Zunächst bleibt der Zins in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Laut Fed-Chef Jerome Powell erfolgt die Erhöhung im März.

