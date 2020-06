Video: Wirecard vermutet Betrugsfall hinter Bilanzskandal

Der deutsche Zahlungsabwickler Wirecard sieht sich im Zusammenhang mit den milliardenschweren Bilanzunklarheiten als mögliches Betrugsopfer. "Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist", sagte Vorstandschef Markus Braun, in einem Video, das in der Nacht zu Freitag online gestellt wurde.

