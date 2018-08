Viel Arbeit für Geldwechsler in der Türkei

Die türkische Regierung gibt Durchhalteparolen aus. Doch die Bevölkerung spürt die Folgen des Währungsverfalls bei jedem Einkauf.

Kritik an der Wirtschaftspolitik von Präsident Recep Tayyip Erdoğan? Zweifel an den Fähigkeiten seines Finanzministers und Schwiegersohns Berat Albayrak? Sorge angesichts des anhaltenden Verfalls der Türkischen Lira?

Wer solche Gedanken hegt, sollte sie in der Türkei lieber für sich behalten. Ankara geht jetzt gegen kritische Postings zur türkischen Wirtschaft in sozialen Netzwerken vor. 346 Nutzer habe man wegen "provozierender Kommentare" in einer Woche bereits dingfest gemacht, teilte das Innenministerium mit. Die Jagd im Netz zeigt die Ohnmacht, mit der die Regierung den Währungsturbulenzen begegnet.