Vodafone schließt weltweit jede siebente Filialen

Der britische Mobilfunk-Riese Vodafone will jede siebente seiner weltweit 7.700 Filialen schließen. Immer mehr Kunden kauften im Internet und hätten andere Erwartungen an den Besuch eines Geschäfts, so Vodafone-Vorstandschef Nick Read am Mittwoch in Düsseldorf.

SN/APA (AFP)/GERARD JULIEN Vodafone schließt über 1.000 Filialen