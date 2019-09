Volkswagen bekommt einen zweiten US-Aufpasser

Volkswagen wird fast vier Jahre nach dem Dieselskandal von den US-Behörden ein zweiter Aufpasser an die Seite gestellt. Das sei das Ergebnis einer Vereinbarung, die VW mit der US-Umweltbehörde EPA geschlossen habe, um wegen der damaligen Vergehen nicht von öffentlichen Aufträgen in den USA ausgeschlossen zu werden, bestätigte ein Sprecher am Montag in Wolfsburg.

SN/APA (dpa)/Hendrik Schmidt VW soll von einem zweiten US-Vertreter beäugt werden