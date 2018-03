Volkswagen entkoppelt Realität von der Stimmung

Drohende Diesel-Fahrverbote, Tierversuche, Nachrüstung: Das herkömmliche Auto mit Verbrennungsmotor ist massiv in Frage gestellt. Und was macht der größte Autobauer der Welt? Rekordergebnisse.

Auf der einen Seite gibt es eine umfassende gesellschaftliche Debatte über herkömmliche Autos mit Verbrennungsmotoren. Das Vertrauen in die Autohersteller, nicht zuletzt nach Bekanntwerden von Tierversuchen für Abgastets, ist stark getrübt. Ein Höhepunkt in dieser Diskussion war unlängst in Deutschland ein Gerichtsurteil, das Dieselfahrverbote in Städten wegen Stickoxidbelastung ermöglicht.