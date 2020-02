Volkswagen nahm Werke in China wieder in Betrieb

Nach einem Produktionsstopp in China wegen des Coronavirus hat Volkswagen die meisten Werke wieder in Betrieb genommen. Wie der Konzern am Montag mitteilte, wird mittlerweile in allen Werken des Gemeinschaftsunternehmens mit dem Staatsbetrieb First Automotive Works (FAW) wieder produziert.

SN/APA (AFP)/RONNY HARTMANN Normalität trotz Ausbreitung des Virus