Volkswagen steht vor turbulenter Betriebsversammlung

Bei VW ist keine Ruhe in Sicht. Der angekündigte verschärfte Sparkurs plus weiterem Stellenabbau dürfte das bestimmende Thema bei der Betriebsversammlung am Mittwoch in Wolfsburg sein. Aus Kreisen des Betriebsrates heißt es, dass bis zu 20.000 Mitarbeiter teilnehmen werden. Es wird erwartet, dass sowohl Konzernchef Herbert Diess als auch Betriebsratsboss Bernd Osterloh zur Belegschaft sprechen.

SN/APA (dpa)/Christophe Gateau Stürmische Zeiten für Volkswagen