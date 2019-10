Volkswagen stellt am Abend seinen neuen Golf vor

Volkswagen stellt am Donnerstag die jüngste Version des Golf vor. Die inzwischen achte Auflage seines wichtigsten Modells will der Konzern am Abend ab 19.00 Uhr am Stammsitz in Wolfsburg enthüllen. Die Premiere ist mit hohen Erwartungen verbunden: Der Golf 8 spielt in diesem Jahr neben dem im November startenden Elektroauto ID.3 eine zentrale Rolle für den größten Autobauer der Welt.

SN/APA (dpa/Archiv)/Michael Hanschk Der Golf ist das mit Abstand wichtigste Modell für VW