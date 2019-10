Volkswagen stellte den neuen Golf 8 vor

Mit der achten Auflage seines wichtigsten Modells Golf will Volkswagen den Vorsprung als weltgrößter Autohersteller ausbauen und die digitale Vernetzung in der Kompaktklasse verankern. "Von einem neuen Golf wird in der gesamten Automobilindustrie erwartet, dass er den Maßstab setzt", sagte Konzernchef Herbert Diess am Donnerstagabend bei der Vorstellung des Wagens in Wolfsburg.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Volkswagen verknüpft große Hoffnungen mit dem Golf 8