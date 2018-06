Vollbremsung bei der Maut

Österreichs Verkehrsminister hält wenig von den Plänen der EU-Kommission für eine kilometerabhängige Pkw-Maut. Während des EU-Ratsvorsitzes stehen noch andere Vorschläge an, die Autofahren viel stärker verändern werden.

Es ist nicht ganz einfach, angesichts der Fülle von Gesetzesvorschlägen, die die EU-Kommission in den vergangenen Monaten für den Verkehrssektor vorgelegt hat, den Überblick zu behalten. Das mag sich auch mancher EU-Verkehrsminister beim Treffen am Donnerstag in Luxemburg gedacht haben. Drei Mobilitätspakete liegen derzeit im EU-Parlament und bei den Mitgliedsstaaten und warten darauf, verhandelt und irgendwann auch abgeschlossen zu werden - möglicherweise sogar im zweiten Halbjahr 2018, während Österreich den EU-Ratsvorsitz innehat.