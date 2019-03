Volvo will mehr Sicherheit durch Überwachung des Fahrers

Der schwedische Autobauer Volvo will das Autofahren sicherer machen. Am Mittwoch präsentierte Firmenchef Hakon Samuelsson, wie Volvo die häufigsten Unfallursachen wie Ablenkung, Drogeneinfluss und zu schnelles Fahren eindämmen will.

SN/APA (AFP/GETTY)/Charley Gallay Das Auto soll eingreifen können wenn der Fahrer "schlecht fährt"