Vorerst kein weiterer Streik bei Germanwings

Nach einem dreitägigen Streik der Flugbegleiter kann die Lufthansa-Tochter Germanwings ab Donnerstag wieder abheben. Die Gewerkschaft Ufo beschloss am Mittwoch, den Ausstand zunächst nicht weiter fortzusetzen. Wie es in der Auseinandersetzung mit dem Konzern weitergehen solle, wolle man am Sonntag beraten, sagte UFO-Sprecher Nicoley Baublies.

SN/APA (dpa)/Marcel Kusch Auch am 1. Jänner wurden zahlreiche Flüge annulliert