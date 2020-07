Vorerst keine weitere Ausweitung von EZB-Krisen-Maßnahmen

Nach der jüngsten Ausweitung der beispiellosen Anti-Krisen-Maßnahmen in der Coronapandemie legen Europas Währungshüter eine Pause ein. Den Leitzins im Euroraum beließ der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Die EZB lässt ihre Maßnahmen unverändert