Vorerst letzter Lufthansa-Linienflug mit A380 gelandet

Der vorerst letzte Lufthansa-Linienflug mit dem Großraumflugzeug A380 ist in Frankfurt gelandet. Die aus Bangkok gestartete Maschine setzte am Sonntag nach einem elfstündigen Flug um 06.14 Uhr am Frankfurter Flughafen auf. An Bord der Maschine mit 509 Plätzen waren 459 Passagiere und 24 Crew-Mitglieder, die in Zeiten des Coronavirus dringend auf ihren Heimflug gewartet hatten.

SN/APA (dpa)/Silas Stein Der Jumbojet landete - von Bangkok kommend - in Frankfurt