VW-Anleger wollen Konzern Abgasrechnung vorlegen

VW-Anleger fordern im Musterverfahren Schadenersatz in Milliardenhöhe für erlittene Kursverluste im Abgasskandal. Am Montag beginnt die mündliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht in der deutschen Stadt Braunschweig - allerdings in der Stadthalle. Hintergrund sei die zu erwartende Anzahl an Beteiligten, Zuschauern und Pressevertretern. Das Oberlandesgericht sei zu klein.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN In Die Kläger wollen fast neun Milliarden Euo von VW