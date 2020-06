VW beendet Corona-Kurzarbeit in deutschen Werken

Volkswagen will ab Mittwoch die coronabedingte Kurzarbeit in seinen deutschen Werken vorerst beenden. Dies gelte für die Standorte in Braunschweig, Chemnitz, Emden, Hannover, Kassel, Osnabrück, Salzgitter und Wolfsburg, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In Dresden und Zwickau war bereits vor längerer Zeit die Kurzarbeit beendet worden.

SN/APA (dpa)/Peter Steffen Bei Volkswagen läuft die Produktion wieder auf Hochtouren