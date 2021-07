VW-Konzern fuhr Milliardengewinn ein

Beflügelt von stark zunehmenden Autoverkäufen hat der deutsche Volkswagen-Konzern in der ersten Jahreshälfte 2021 einen so hohen Gewinn im laufenden Geschäft einfahren können wie noch nie. Wie das Unternehmen am Donnerstag berichtete, erreichte das Betriebsergebnis einen Rekordwert von knapp 11,4 Mrd. Euro. Dabei seien die Rahmenbedingungen "weiterhin herausfordernd" - gemeint ist damit vor allem die anhaltende Versorgungskrise bei wichtigen Chip-Bauteilen.

Die direkten Folgen der Corona-Verkaufseinbrüche sowie Händler- und Werksschließungen aus dem Frühling 2020 konnte die größte europäische Autogruppe weiter abstreifen. Zur Mitte des vorigen Jahres war ein operativer Verlust von 1,5 Mrd. Euro in der Bilanz gestanden, vor allem das zweite Quartal hatte heftig eingeschlagen. Diesmal ist der Ertrag auch vor Steuern bereits höher als im Gesamtjahr 2020. Rechnet man diese ein, blieben VW von Jänner bis Juni 8,4 Mrd. Euro - nach Verlusten von gut 1 Milliarde Euro vor einem Jahr.

Der Absatz zieht wieder deutlich an, Konkurrent Daimler hatte jüngst ebenfalls starke Zahlen gemeldet. Ein wesentlicher Treiber ist, dass sich die aufgestaute Nachfrage aus der ersten Pandemiewelle nun in Verkäufe umsetzt. Dabei profitiert die Industrie auch von den Wirtschaftshilfen - Autobauern kommen vor allem Prämien für E- und Hybridwagen zugute, die sie zusammen mit dem Staat finanzieren.

Laut VW-Konzernchef Herbert Diess entwickelte sich zuletzt "besonders das Premiumgeschäft mit zweistelligen Renditen sehr gut". Mehr als eine Verdoppelung des Ergebnisses gelang der Finanzsparte, durch deren Bücher viele der neuen E-Autos der ID-Serie laufen. Der Umsatz im Konzern wuchs um mehr als ein Drittel auf rund 130 Mrd. Euro, die Auslieferungen legten um 28 Prozent auf gut 5 Millionen Fahrzeuge zu.

Der Blick nach vorn ist grundsätzlich optimistisch: 2021 sollen 6 bis 7,5 Prozent des Umsatzes als Ergebnis vor Zinsen und Steuern hängen bleiben, in der letzten Prognose hatte Finanzchef Arno Antlitz noch 5,5 bis 7 Prozent angenommen. Eine Corona-Spätfolge hat die Branche jedoch weiter im Griff: Es fehlen die überall verbauten Mikrochips. Diess sagte den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX mit Blick auf die Lieferengpässe und langen Wartezeiten für Kunden: "Ich gehe davon aus, dass wir das im vierten Quartal aufholen können."

Die Kassa ist mit einer Nettoliquidität von 35 Mrd. Euro noch prall gefüllt. Wegen des Halbleiter-Mangels rechnet der Konzern heuer allerdings nicht mehr mit einem ganz so großen Zuwachs der Verkäufe wie bisher. Im ersten Halbjahr war schon eine hohe sechsstellige Zahl an Fahrzeugen in der Produktionsplanung ausgefallen. Große Halbleiterfirmen waren im Auto-Nachfragetief 2020 auf andere Abnehmer aus Computerbranche, Unterhaltungselektronik, Maschinenbau oder Medizintechnik umgestiegen. Diess erklärte, das Autogeschäft mache weltweit rund zehn Prozent des Halbleitermarkts aus. "Das sollte also schon ein beherrschbares Problem sein."

Besonders in China ist der Chipmangel indes noch lange nicht vorbei. Auf seinem wichtigsten Markt musste der VW-Konzern deshalb gerade ein herbes Absatzminus hinnehmen. Gleichzeitig geht der Umbau mit einer Mischung aus Investitionen in E-Mobilität und Vernetzung auf der einen sowie Kostensenkungen auf der anderen Seite weiter. Die gerade vorgelegte Strategie "New Auto" umfasst den Aufbau neuer Plattformen, auch für die Zukunftsthemen autonomes Fahren und Mobilitätsdienste.

Für die "Restrukturierung" etwa der Lkw- und Bus-Tochter MAN fielen knapp 700 Mio. Euro an. Der Kauf des US-Nutzfahrzeugbauers Navistar ist in den aktuellen Halbjahresdaten noch nicht enthalten. Die Zahl der Mitarbeiter ging konzernweit verglichen mit dem Jahresende 2020 leicht um 0,4 Prozent auf 660.000 zurück.

VW versucht zunehmend, sich als Mobilitätsdienstleister zu etablieren. Ein von VW angeführtes Konsortium übernimmt nun den Autovermieter Europcar, wie bereits Mittwochabend mitgeteilt wurde. Der Aufsichtsrat des französischen Unternehmens billigte das Kaufangebot in Höhe von 0,50 Euro pro Aktie, das Europcar mit 2,9 Mrd. Euro bewertet, inklusive Schulden.

Das Konsortium besteht aus VW, dem britischen Fonds Attestor und dem niederländischen Unternehmen Pon, das unter anderem auch Fahrräder produziert und verleiht. Abgeschlossen werden soll das Vorhaben zwischen Ende 2021 und Anfang 2022. Noch im Juni hatten die Eigentümer von Europcar ein VW-Übernahmeangebot zurückgewiesen, das den Autovermieter mit 2,2 Mrd. Euro bewertete.

Europcar hatte schon einmal zu Volkswagen gehört. Im Jahr 2006 verkaufte der Automobilhersteller das Unternehmen aber für 3,32 Mrd. Euro an die französische Investmentgesellschaft Eurazeo. Die nun geplante Rückübernahme soll sich den Angaben zufolge nicht auf die Beschäftigungssituation von Europcar auswirken, für die 10.000 Menschen arbeiten. Europcar ist finanziell angeschlagen, nicht erst seit der Coronapandemie. Im ersten Halbjahr 2021 verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 123 Mio. Euro.