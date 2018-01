VW-Konzern trotz Dieselskandals mit Rekordabsatz 2017

Der deutsche Volkswagen-Konzern bleibt größter Autobauer der Welt. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mehr Autos ausgeliefert als je zuvor. 10,74 Millionen Fahrzeuge gingen an Kunden in aller Welt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Das waren um 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Den stärksten Zuwachs verzeichnete VW mit plus 23,7 Prozent in Südamerika.

