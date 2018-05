VW-Produktionsengpässe ab August erwartet

Bei der Umstellung auf den neuen Abgas-Teststandard WLTP rechnet die Volkswagen-Kernmarke von August an mit vorübergehenden Lücken in der Produktion. Das bedeute dann zeitweilig auch weniger Beschäftigung wegen geringerer Auslastung, sagte Personalleiter Martin Rosik dem Mitarbeiter-Magazin "Inside". "Mit Hochdruck" werde daran gearbeitet, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ VW hat noch Optimierungsbedarf