VW produziert erst ab 1. Juni wieder in Mexiko

Volkswagen hat die Wiederaufnahme seiner Autoproduktion in Mexiko erneut verschoben. Die zwei VW-Werke dort würden nach derzeitiger Planung am 1. Juni wieder in Betrieb gehen, teilte die mexikanische Tochterfirma des deutschen Unternehmens am Donnerstag (Ortszeit) mit. Sie verwies auf die Unterbrechung nicht unerlässlicher Aktivitäten in Mexiko wegen der Coronakrise.

SN/APA (dpa)/Swen Pförtner VW produziert erst wieder ab 1. Juni in Mexiko