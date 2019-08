VW ruft in den USA fast 700.000 Autos zurück

Volkswagen ruft in den USA fast 679.000 Fahrzeuge wegen Elektronikproblemen in die Werkstätten. Bei den Wagen mit Automatikgetriebe könne der Zündschlüssel auch dann abgezogen werden, wenn der Schalthebel nicht auf die Parkposition gestellt sei, teilte VW am Freitag mit.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL VW startet eine große Rückholaktion