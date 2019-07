VW steckt Milliarden in Elektro-Allianz mit Ford

Volkswagen hat den Startschuss für die lange erwartete Elektro-Allianz mit Ford gegeben und greift dafür tief in die Tasche. Insgesamt bringt VW eigene Aktivitäten und Mittel zur Anschubfinanzierung im Wert von 2,6 Mrd. Dollar (2,3 Mrd. Euro) in die Ford-Tochter Argo AI ein, die Systeme für selbstfahrende Autos entwickelt, wie ein Brancheninsider der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag sagte.

Der VW-Aufsichtsrat hatte die Pläne am Vorabend abgesegnet. Details wollten VW-Chef Herbert Diess und Ford-Boss Jim Hackett im Tagesverlauf in New York der Öffentlichkeit präsentieren.

Diess richtet den weltgrößten Autobauer nach der selbstverschuldeten Dieselkrise gerade komplett auf die Elektromobilität aus. Bis 2023 will er dafür mehr als 30 Mrd. Euro investieren, bis 2028 sollen fast 70 neue E-Modelle auf den Markt kommen. Beim Zukunftsthema selbstfahrende Autos spielt Volkswagen bis jetzt aber kaum eine Rolle - und hat deshalb nun mit dem US-Rivalen Ford angebändelt.

Seit der Detroiter Automesse zu Jahresbeginn liefen die Gespräche, um Details wurde bis zuletzt gerungen. Wie mehrere Insider berichten, ist nun vorgesehen, dass Ford - im Gegenzug zum Einstieg von VW bei Argo - den Elektrobaukasten (MEB) von Volkswagen gegen eine Lizenzgebühr nutzen darf. Das Kalkül für beide Partner: Sie würden von Größenvorteilen profitieren und könnten so die Milliardenkosten für die Entwicklung von Elektroautos zumindest teilweise wieder einspielen.

Den Aufstieg zu einem ernst zunehmenden Spieler bei autonomen Autos lässt sich Volkswagen einiges kosten. Der Insider sagte, die Transaktion mit den Amerikanern umfasse eine Milliarde Dollar an Finanzmitteln. Mit weiteren 1,6 Mrd. Dollar würden zudem die eigenen Aktivitäten der VW-Tochter Audi bei selbstfahrenden Autos bewertet, die der Konzern bei Argo einbringe. Damit seien VW und Ford künftig zu gleichen Teilen an Argo beteiligt. Eine weitere Person mit Kenntnis der Vorgänge bei VW sagte, insgesamt werde Argo mit 7 Mrd. Dollar bewertet. Darüber hatte bereits die Agentur Bloomberg berichtet. VW äußerte sich dazu nicht.

Die Beteiligung an Argo hat für VW den Vorteil, dass man sich die Entwicklungskosten für weitgehend computergesteuerte Autos mit Ford teilen kann. Damit wird auch das Risiko auf mehrere Schultern verteilt, denn noch ist nicht absehbar, wann sich Robotaxis zu einem wirklich ertragreichen Geschäftsmodell entwickeln werden.

Während VW in der Allianz den Vorsprung von Ford beim autonomen Fahren nutzt, können sich die Amerikaner auf Volkswagen in der Elektromobilität stützen. Denn hier fehlt dem Konzern aus Dearborn nahe der Autostadt Detroit eine vergleichbare Technik. Hinzu kommt, dass Ford mit der Sanierung seines kriselnden Europageschäfts derzeit alle Hände voll zu tun hat. "Der Pkw-Bereich von Ford Europe kann ohne die Zusammenarbeit mit einem anderen Hersteller bei Elektromobilität nicht eigenständig überleben", sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen. Mit dem Baukasten von VW könne Ford in Europa drohende Strafzahlungen der EU ab 2022 vermeiden. Alle Autobauer müssen in den kommenden Jahren den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge in ihren Flotten erhöhen, wollen sie in Europa empfindliche Strafen wegen der Nichteinhaltung von CO2-Grenzwerten vermeiden.

Für Volkswagen hat die Allianz aber auch eine grundlegend strategische Bedeutung, um konjunkturelle und politische Unsicherheiten auszugleichen. "Ohne ein starkes Engagement in den USA - unserer noch schwächsten Weltregion - drohen wir in den weltweiten Handelskonflikten in eine ausweglose Situation zu geraten", betonte Diess vor einigen Wochen vor Führungskräften des Konzerns. Volkswagen sei derzeit noch sehr stark ein chinesisch geprägtes Unternehmen. "Dazu brauchen wir ein Gegengewicht in den USA."

Quelle: Apa/Ag.