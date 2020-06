Die britische Volkswagen-Luxusmarke Bentley will einem Medienbericht zufolge rund 1.000 Stellen in Großbritannien streichen. Grund für den Schritt seien die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie, berichtet BBC. Die Maßnahme solle am Freitag offiziell bekannt gegeben werden.

Quelle: Apa/Ag.