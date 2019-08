VW überarbeitet sein Logo

Ein Kreis, zwei Buchstaben: Volkswagen will sich nach dem Dieselskandal mit einem reduzierten VW-Logo künftig authentischer und umweltfreundlicher präsentieren. Bis 2025 will VW mit jährlich einer Million verkaufter elektrischer Fahrzeuge Weltmarktführer in der E-Mobilität werden. Der Markenauftritt wurde dafür überarbeitet.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ VW poliert sein hier im Bild zu sehendes altes Logo auf