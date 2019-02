Warnstreik am Hamburger Flughafen hat begonnen

Am Flughafen Hamburg hat am Montag ein Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. "Wir sind zur Stunde noch in der Sammelphase und können noch nicht genau sagen, wie viele Kollegen die Arbeit niederlegen", sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi Montagfrüh. Durch den Streik müssen sich Reisende auf Verspätungen und Flugstreichungen einstellen. Auch Flüge von und nach Österreich sind betroffen.

SN/APA (dpa)/Christophe Gateau Auch Flüge von und nach Österreich sind von dem Streik betroffen