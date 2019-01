Warnstreik an Berliner Flughäfen beendet

An den Berliner Flughäfen ist am Montag der Warnstreik der Sicherheitsmitarbeiter kurz vor 9.00 Uhr zu Ende gegangen. Ab 5.00 Uhr hatten Sicherheitsleute in Tegel und Schönefeld ihre Arbeit für rund vier Stunden niedergelegt. Zwischen Wien und Berlin fielen drei Flüge streikbedingt aus, sagte ein Sprecher des Flughafens Wien zur APA.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Die angekündigten Warnstreiks haben begonnen