Warren Buffett verdoppelt Quartalsgewinn

US-Staranleger Warren Buffett hat mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway einen kräftigen Gewinnsprung gemacht. Ein florierendes Versicherungsgeschäft und niedrigere Steuern trugen dazu bei, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert auf 6,88 Milliarden Dollar verdoppelt wurde.

Die Investmentholding teilte am Samstag zudem mit, eigene Aktien im Wert von 928 Millionen Dollar zurückgekauft zu haben. Die Aktienrückkäufe sind eine Besonderheit - eigentlich steckt Buffett das viele überschüssige Geld von Berkshire Hathaway lieber in Firmenübernahmen. Der 88-Jährige sitzt aber weiterhin auf liquiden Mitteln von über 100 Milliarden Dollar, weshalb viele Aktionäre auf seinen nächsten großen Deal hinfiebern. Die gesamten Erlöse von Berkshire Hathaway legten im abgelaufenen Quartal um knapp sieben Prozent auf 63,45 Milliarden Dollar zu. Zu dem Konglomerat gehören an die 90 Unternehmen, hinzu kommen diverse Aktienpakete.

Quelle: Apa/Dpa