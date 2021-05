Warum mehr Frauen ins heiße Wasser springen sollten

Frauen sind in Managementpositionen unterrepräsentiert, erst recht im Finanzsektor und in der Währungspolitik. Zwei Frauen, die es an die Spitze geschafft haben, wollen das ändern.

Bei einer Wirtschaftskonferenz sitzen üblicherweise viele Männer auf dem Podium. Bei der ersten Ausgabe des Vienna Economic Dialogue am Donnerstag war es gleich doppelt anders. Pandemiebedingt fand die von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) organisierte Veranstaltung virtuell statt. Und zu Wort kamen nur weibliche Vortragende, und zwar hochkarätige. EZB-Chefin Christine Lagarde und die Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, sprachen über Gleichberechtigung in der Finanzwelt. Beeinflusst das Geschlecht die wirtschaftspolitischen Entscheidungen? Würde ein besserer Geschlechtermix auch wirtschaftlich bessere Ergebnisse bringen? ...