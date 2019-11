Was braucht Deutschland?

Europas größte Volkswirtschaft schrammt an einer Rezession vorbei. Was nötig ist, damit die einstige Konjunkturlokomotive wieder Fahrt aufnimmt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Auch im Rat der fünf deutschen Wirtschaftsweisen.

Deutschland wird von einer anhaltenden Konjunkturschwäche geplagt, es bestehe allerdings keine Gefahr, dass Europas größte Volkswirtschaft in eine breite und tiefe Rezession abrutsche. So fasste der Sachverständigenrat Anfang November in seinem Jahresgutachten den Zustand der deutschen Volkswirtschaft zusammen. Die fünf ...