Was der SWIFT-Ausschluss Russlands bedeutet

Das Wort fiel immer wieder in den Diskussionen um wirksame Strafmaßnahmen gegen Russland: SWIFT. Jetzt hat sich die Staatengemeinschaft zum Ausschluss Russlands von dem Bankennetzwerk entschlossen.

Russland wird wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Das teilte die deutsche Regierung am Samstagabend mit. Die USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, Deutschland und die EU-Kommission hätten zudem Maßnahmen gegen die russische Zentralbank vereinbart. Der russische Präsident Wladimir Putin werde daran gehindert, seine Kriegskassen zu nutzen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Wer ist vom Ausschluss betroffen?

Betroffen vom SWIFT-Ausschluss seien alle russischen Banken, die bereits von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert seien, hieß es aus Berlin. Hinzukommen sollten, soweit erforderlich, weitere russische Banken. Damit sollten diese Institute von den internationalen Finanzströmen abgeklemmt werden, was ihr globales Agieren massiv einschränken werde. Außerdem soll die russische Zentralbank gehindert werden, die Landeswährung Rubel zu stützen.

Warum ist SWIFT wichtig?

Die Abkürzung SWIFT steht für "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". SWIFT ist ein internationales Netzwerk zum Austausch elektronischer Informationen. SWIFT kümmert sich nicht um die Verrechnung oder Abwicklung von Zahlungen, sondern stellt die technische Infrastruktur zur Verfügung, damit Finanzinstitute bei Geldtransfers über Landesgrenzen hinweg sicher miteinander kommunizieren können.

Die Mitglieder der 1973 gegründeten Genossenschaft mit Sitz in La Hulpe südöstlich von Brüssel haben Standards definiert, damit Bank A in einem Land schnell und technisch nachvollziehbar Nachrichten mit Bank B im anderen Land austauschen kann: zu Geldtransfers, Wertpapier- oder Edelmetallgeschäften. Solche SWIFT-Nachrichten können automatisiert weiterverarbeitet werden. Mehr als 11 000 Teilnehmer in über 200 Ländern nutzen nach Angaben von SWIFT den Dienst, vor allem Banken, aber auch Wertpapierfirmen und große Konzerne.

Wie funkioniert SWIFT?

Jeder an das System angeschlossene Teilnehmer hat eine eigene SWIFT-Adresse, den Bank Identifier Code, kurz BIC. Anhand dieser internationalen Bankleitzahl sind Kreditinstitute eindeutig identifizierbar. Das SWIFT-System stellt auf diesem Wege zum Beispiel sicher, dass Auslandsüberweisungen auf dem richtigen Konto eingehen. Täglich werden über das System Millionen von Nachrichten verarbeitet und milliardenschwere Geldsummen rund um den Globus geschickt.

Welche Auswirkungen hat der Ausschluss Russlands?

Anleger bereiten sich nach der Ankündigung verschärfter Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland auf weitere heftige Kursausschläge vor. "Das bedeutet, dass es am Montag zu einer Katastrophe auf dem russischen Devisenmarkt kommen wird", sagte der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der russischen Zentralbank Sergei Aleksaschenko zum am Samstagabend verkündeten SWIFT-Ausschluss Russlands. "Ich denke, sie werden den Handel einstellen und dann den Wechselkurs künstlich festlegen, wie zu Zeiten der Sowjetunion", sagte Aleksaschenko. Allianz-Berater und Vorsitzender von Gramercy Fund Management, Mohamed El-Erian, befürchtete, dass ein umfassender SWIFT-Ausschluss Russlands die russische Wirtschaft lähmen könnte. "Das würde auch unweigerlich zu Rückwirkungen auf die Weltwirtschaft führen." Es sei wahrscheinlich, dass es bei russischen Unternehmen zu Zahlungsrückständen gegenüber westlichen Unternehmen und Gläubigern komme werde.