Was haben Falco und die Börsenwelt gemein?

Einmal oben, einmal unten. Immer großes Drama. Die Karriere des Popstars und die Aktienwelt weisen Parallelen auf.

Popstar Falco ist gestern vor 20 Jahren gestorben. Anlässlich seines Todestags wurde in der Früh im Ö1-Radio ein Ausschnitt eines Interviews mit ihm im amerikanischen Fernsehen gespielt. Darin meinte Falco, die Menschen vergäßen oben auf dem Berg oft, dass sie auch wieder runter in die Ebene müssten, um den nächsten Berg zu erklimmen. Dieses Interview-Schnipsel hätte genauso gut in den vorherigen Sendungsbeitrag über den nächtlichen Kursabsturz an den amerikanischen Börsen gepasst.

Eineinhalb Jahre lang schienen die Aktienkurse in den USA nur eine Richtung zu kennen. Nach oben. Und dann rauschten die Kurse am Montag in New York wie auf einer Bobbahn nach unten. Da dauerte es nur Minuten, bis die ersten Analysten und Finanzexperten aufgeregt das Crash-Wort in den Mund nahmen. Zur Einordnung. Beim großen Börsencrash 1987 ist der Dow Jones 23 Prozent abgeschmiert, am Montag um 4,6 Prozent, und am Dienstag beruhigte sich die US-Börse wieder.

Neben dem Crash-Wort gibt es ein neues Schlagwort in der Börsenwelt. Melt-up-Boom. Damit ist die Spitze einer Blase an Aktienmärkten gemeint, ein beinahe unkontrolliertes Ansteigen, bevor, ja bevor alles im jähen Absturz endet. Haben wir gerade den Melt-up-Boom und sein Ende erlebt?

Dass nach einer Börsenrallye eine Korrektur folgen muss, ist eine Binsenweisheit. Allerdings vergessen dies viele gern, vor allem, wenn die Party gerade so richtig tobt. Und die Börsenparty war gerade in vollem Gange, als Montag jäh die Ernüchterung kam.

An den Fundamentaldaten der Wirtschaft hat sich aber nichts geändert. Die Konjunkturprognosen sind nach wie vor gut, in den USA gibt es quasi keine Arbeitslosigkeit, in Europa sinkt sie. Inflation und Zinsen kommen zurück. Darauf müssen wir uns einstellen, und irgendwie zeigt das ja auch, wir sind nach der Finanzkrise wieder in so etwas wie normalen Zeiten angelangt. Das bedeutet aber auch, dass es an den Aktienmärkten wieder unruhiger werden dürfte, mit Ausschlägen nach oben und unten.

Der jüngste Kursrutsch ist zudem einmal mehr der Beweis dafür, dass Investieren in Aktien eine langfristige Angelegenheit sein sollte. Um bei Falco zu bleiben: Am Ende zählt die Gesamt-Performance.

Nicht zuletzt führt der Kurseinbruch US-Präsident Donald Trump vor Augen, dass ungerechtfertigtes Eigenlob zum Bumerang werden kann. Er hatte sich die jüngste Börsenrallye auf seine Fahnen geheftet, jetzt ist der Absturz mehr als peinlich für ihn.