Was sagt die Wirtschaft zum EU-Klimapaket? Die Aussichten sind hoffnungsfroh bis trüb

Österreichs Wirtschaft ist beim EU-Klimapaket hin- und hergerissen zwischen Vorreiterrolle, Hoffnung auf Rückenwind und drohenden Mehrkosten.

In europäischen und österreichischen Unternehmen rauchen gerade die Köpfe. In der Tat stellt das Klimaschutz-Gesetzespaket, das die EU-Kommission am Mittwoch vorgelegt hat, viele Betriebe vor große Aufgaben. Bis 2030 sollen die Treibhausgase der 27 EU-Staaten statt um 40 Prozent nun um 55 Prozent unter den Wert von 1990 gesenkt werden. Hart wird es besonders für die Luftfahrt und Autobauer. Erste Aussagen zum EU-Klimapaket sind oft vage. Ja, man bekenne sich zum Klimaschutz, heißt es dann oft. Aber es gebe da ...