Wegen Handelsstreits: Trump beriet sich mit Xi

Im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg könnten die beiden Staatsoberhäupter Donald Trump und Xi Jinping am Rande des G-20-Gipfels Ende November in Argentinien zusammenkommen. Die Diskussionen über Handel und andere Themen "gehen gut voran, es sind Treffen beim G-20-Gipfel in Argentinien geplant", schrieb Trump auf Twitter. Zuvor habe er ein "langes und sehr gutes Gespräch" mit Xi geführt.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB US-Präsident Trump sprach von einem "sehr guten Gespräch"