Wegwerfplastik im Visier der EU

Plastikverpackungen sollen bis 2030 wiederverwendbar werden.

Der Deckel vom Coffee to go: aus Plastik. Der Salat mit Thunfisch zum Mitnehmen: in einem Becher aus Plastik. Das Besteck, um ihn zu essen: aus Plastik. Das Wasser dazu: in einer Plastikflasche. Rund 50 Mill. Tonnen Plastik werden in Europa pro Jahr verwendet, zwei Drittel davon für Verpackung, der Rest in der Auto-, Möbel- und Elektronikindustrie. 26 Mill. Tonnen Plastikmüll entstehen jährlich, schätzt die EU-Kommission. Nicht einmal ein Drittel davon wird für Recycling gesammelt - und bisher oft exportiert, etwa nach China, das mit Jahresbeginn den Import gestoppt hat. Der Rest wird verbrannt oder deponiert bzw. landet irgendwie im Meer.

Wenn sich diese Politik nicht ändere, "wird es 2050 mehr Plastik als Fische, die im Meer schwimmen, geben", unterstrich Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans. Die bisherige Kunststoff-Strategie werde vollkommen umgedreht. Unter anderem sollen typische Wegwerfgegenstände wie Plastikteller, -trinkhalme oder -besteck schrittweise verschwinden, ähnlich wie Plastiksackerl in den Supermärkten. Ein Vorschlag dazu soll noch vor Jahresende vorliegen.

Im Visier hat die Brüsseler Behörde auch den Einsatz von Mikroplastik in Kosmetika, Waschmitteln bzw. Textilien oder Reifen. Diese Mikropartikel stellen eine Bedrohung für die Meeresbewohner dar und landen auch in der menschlichen Nahrungskette.

Die EU-Kommission will unter anderem ihre Abfall- und Chemierichtlinie überarbeiten und bereits bei Design und Herstellung von Plastik ansetzen. Bis 2030 sollten alle Produkte wiederverwendbar sein oder günstig zu recyclen. Geplant sind schärfere Regeln für Abfälle auf Schiffen bzw. deren Sammlung in Häfen sowie mehr Forschungsgelder für nicht fossile und kompostierbare Kunststoffe. Die von Haushaltskommissar Günther Oettinger angeregte EU-weite Plastiksteuer findet sich nicht im Papier. Er habe bisher keine rechtliche Möglichkeit dafür gefunden, so EU-Vizepräsident Jyrki Katainen.

(SN)