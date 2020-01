Rotweine im Stil des Bordeaux aus China. Weinmacher Maxence Dulou arbeitet mit Herzblut für einen französischen Luxuskonzern daran.

Maxence Dulou sitzt in einer Ecke der gediegenen Bar im Fünfsternehotel Forsthofgut in Leogang. Vom Jetlag sichtlich ermattet, will der Franzose seine Jacke, die er über dem Sakko trägt, gar nicht ausziehen, so kalt ist ihm. Doch wenn er gefragt ...