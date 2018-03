Weinstein Company steht nun doch vor Übernahme

Die vor der Insolvenz stehende Produktionsfirma des ehemaligen Hollywood-Moguls Harvey Weinstein hat nun doch einen Investor gefunden. In Übereinstimmung mit der New Yorker Staatsanwaltschaft sei eine Übereinkunft zur Übernahme der Weinstein Company erzielt worden, teilte eine Investorengruppe unter Leitung von Maria Contreras-Sweet und dem Milliardär Ron Burkle am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN Goldstatue von Harvey Weinstein