Weltgrößte Reisemesse ITB wegen Coronavirus abgesagt

Wegen des neuartigen Coronavirus haben die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin die Veranstaltung am Freitagabend abgesagt. Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der deutschen Hauptstadt die Tore öffnen. In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China. Die Messeleitung hatte aber weiter an der ITB festgehalten.

SN/APA (dpa)/Paul Zinken Die Dekoration für die ITB kann wieder abgenommen werden