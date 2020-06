Weltweit schleppender Start im Flugverkehr

Der weltweite Flugverkehr kommt nach dem Coronatief im April mit einem Einbruch von mehr als 90 Prozent nur schleppend wieder in die Gänge. Die Buchungen lägen zur Zeit noch 82 Prozent unter dem Niveau vor einem Jahr, berichtete der Chefökonom des Dachverbands der Fluggesellschaften (IATA), Brian Pearce, am Dienstag in Genf.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO Viele Flugzeuge parken derzeit und fliegen nicht