Weltweite Rekordmarke bei Windkrafterzeugung im Juni

Alle weltweit aktiven Windkraftanlagen an Land und auf See haben im Juni erstmals eine Erzeugungsleistung von über einem Terawatt erreicht. Dies sei ein "wichtiger Moment" und ein "Meilenstein", sagte der Direktor des Global Wind Energy Council (GWEC), Ben Backwell, am Donnerstag mit Blick auf dem Verband vorliegende Daten. Der Rekord zeige, dass der Weg "für eine Zukunft mit erneuerbaren Energien geebnet" sei.

Die globale Erzeugung im Juni erreicht ein Terawatt

Die Leistung von einem Terawatt entspricht der Kapazität von mehreren hundert Kernkraftwerken. Sie wurde laut GWEC maßgeblich durch den Anschluss ans Netz von drei großen Windkraftparks in China, zwei weiteren im US-Bundesstaat Arizona und in Marokko sowie zwei Offshore-Anlagen in den Niederlanden und in Schottland erreicht. Es habe mehr als 40 Jahre gedauert, um diesen Meilenstein zu erreichen, erklärte Backwell. Mit dem massiven Ausbau der Windenergie könne die zusätzliche Leistung eines weiteren Terawatts aber bereits in weniger als sieben Jahren hinzukommen. Erneuerbare Energien seien bei den Bemühungen um Klimaneutralität zentral, erklärte Backwell. Windenergie müsse dabei neben Solarenergie und anderen erneuerbaren Technologien "die Grundlage unserer Energieversorgung bilden". Bis 2050 strebt das GWEC eine globale Windkraftleistung von acht Terawatt an. Dieses Ziel erfordere "eine beispiellose weltweite Zusammenarbeit". Der GWEC-Chef rief Regierungen, Unternehmen und Gemeinden zur Zusammenarbeit auf, um "diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen".