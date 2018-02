Weltwirtschaftsklima so gut wie seit Herbst 2007 nicht mehr

Das Weltwirtschaftsklima ist so gut wie seit Herbst 2007 nicht mehr. Das entsprechende Barometer des deutschen Ifo-Instituts stieg im ersten Quartal von 17,1 Punkten auf 26,0 Zähler, wie die Forscher am Mittwoch mitteilten. Die Experten beurteilten die Wirtschaftslage äußerst positiv. "Der weltweite Aufschwung verfestigt sich", so Ifo-Präsident Clemens Fuest - und zwar in allen Weltregionen.

SN/APA (Archiv/dpa)/Federico Gambar Aufschwung in allen Weltregionen