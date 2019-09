Wenig Andrang zu Beginn des Prozesses um VW-Sammelklage

Vor dem Oberlandesgericht Braunschweig hat in Deutschland am Montag der Prozess wegen der Dieseltricksereien von Volkswagen begonnen. Der Vorsitzende Richter Michael Neef erläuterte zu Beginn der mündlichen Verhandlung zunächst die Musterfeststellungsklage, mit der die Verbraucherzentrale Bundesverband stellvertretend für hunderttausende VW-Kunden Schadenersatzforderungen durchsetzen will.

SN/APA/dpa/Sina Schuldt Etwa 470.000 Dieselkunden haben sich der Musterklage angeschlossen