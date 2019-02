Wenn im Winter die Blumen blühen

Spätestens mit dem Valentinstag beginnt es wieder farbenfroh zu blühen. Die SN sprachen mit Robert Bigl, dem Gründer von Österreichs größtem Blumenhändler B&B Blumen, der erklärt, warum es nicht funktioniert, online Blumen zu verkaufen.

Die Übernahme und Integration eines Unternehmens ist immer eine riskante Sache. Etwa die Hälfte aller Firmenübernahmen scheitern, sagt die Statistik. Diese Gefahr scheint bei B&B Blumen mittlerweile gebannt. Vor fast fünf Jahren - im November 2014 - hat das Unternehmen große Teile des damaligen Österreich-Marktführers Holland Blumen Mark übernommen - und ist mit gut 60 Geschäften nun selbst zum größten Blumenhändler des Landes avanciert.

"Die ersten zwei Jahre waren eine kritische Zeit, wir mussten viel umstellen. Aber das letzte Jahr war schon hervorragend, wir haben den Turnaround geschafft", erzählt Firmenchef Robert Bigl im SN-Gespräch. 51 Filialen hatte B&B im November 2014 vom in die Insolvenz geschlitterten vormaligen Marktführer Holland Blumen Mark übernommen, zehn davon musste man danach noch schließen. Heute ist B&B mit Ausnahme von Vorarlberg und dem Burgenland österreichweit vertreten. Der Name B&B steht übrigens für "bestens bedient" und auch für "Blumen Bigl".

Entscheidend für ein Blumengeschäft sei ein guter Standort, betont Bigl. Ein solcher sei aber nicht immer leicht zu bekommen. Aktuell ist Bigl speziell in Salzburg auf der Suche, da gibt es erst eine Filiale in der Stadt (Münchner Bundesstraße) und eine zweite in Hallein. Von einem möglichen Standort hat Bigl aber genaue Vorstellungen. "Fußgängerzonen und Einkaufszentren sind für uns tabu und zu teuer, wir haben lieber Geschäfte an Ausfahrtsstraßen, mindestens 200 Quadratmeter groß und mit Parkmöglichkeiten."

Bigl selbst - eigentlich gelernter Koch - arbeitete seinerzeit für Holland Blumen Mark. Dieser revolutionierte Mitte der 1970er-Jahre dank Direktimporten aus Holland und der damals ganz neuen Selbstbedienung den Blumenhandel. Im Jahr 1988 machte Bigl sich zusammen mit seiner Kollegin Franziska Kristian selbstständig und eröffnete ein Geschäft in Baden bei Wien. "Wir wollten etwas Eigenes machen, schon damals haben wir eine andere Idee verfolgt." Im Vorjahr feierte man das 30-Jahr-Jubiläum.

Bigl versteht B&B als Weiterentwicklung des seinerzeitigen Geschäftsmodells von Holland Blumen. Statt ausschließlich auf Quantität achte man verstärkt auf Qualität und vor allem auf die Wünsche der Kunden. Dazu gehörten auch Beratung und das Interieur der Filialen. So habe man einen eigenen Architekten mit der Gestaltung der Geschäfte betraut. Der - vormalige - große Konkurrent habe auch diesen Punkt vernachlässigt und zuletzt mit Wellblechgebäuden eher Osteuropa-Charme versprüht.

Bei B&B erfülle man zudem auch Sonderwünsche der Kunden. Mit der reinen Orientierung am günstigen Preis, dem ursprünglichen Erfolgsrezept von Holland Blumen, "reißt du heute gar nichts mehr", sagt Bigl. Die Qualität müsse passen, und auch die richtigen Mitarbeiter seien "das Um und Auf".

Der B&B-Chef setzt auf ausgebildete Floristen und Gärtner, damit könne man sich von der Konkurrenz, vor allem jener durch die Supermärkte abheben. "Wir sind kein Blumenhandel, wir sind Floristen. Das ist der Unterschied." Zwar sei es schwieriger geworden, qualifizierte Leute zu finden, von einem Fachkräftemangel wie in anderen Branchen will Bigl aber nicht sprechen.

Eigene Ausbildung und Schulungen sollen sicherstellen, "dass die Mitarbeiter gut drauf sind und optimal reagieren" auf Kundenwünsche. Die Devise sei, "dass die Leute glücklich rausgehen".

Mit diesem Anspruch unterscheide man sich auch von Tankstellen und Supermarktketten. "Die Leute wollen etwas Gescheites in der Hand haben - die Supermärkte können das nicht bieten." Auf der Suche nach einem wirklich schönen und ansprechenden Strauß komme man am guten Fachhandel nicht vorbei.

Ganz gleichgültig sind Bigl diese branchenfremden Konkurrenten trotzdem nicht, "denn jeder Floh beißt ja". Und er räumt ein, zunächst die Marktmacht der großen Handelsketten unterschätzt zu haben. Die würden für den Valentinstag oder den Muttertag gleich mehrere Lkw-Züge bestellen. Da komme er größenmäßig nicht mit. "Wenn mir ein Sattelschlepper Orchideen überbleibt, kann ich gleich Insolvenz anmelden."

Nicht zuletzt gibt es auch hygienische Bestimmungen, wonach der Verkauf offener Lebensmittel Seite an Seite mit Blumenerde nicht vereinbar sei. Außerdem sei es schlicht auch eine Frage der Fertigkeiten und Zuständigkeiten. "Wir dürfen ja auch keinen Backshop betreiben", erklärt Bigl.

Einen weiten Bogen um die Blumenbranche macht dagegen ein anderer großer Trend im Handel: das Bestellen über Internet. "Online findet für uns nicht statt", erklärt Bigl. B&B Blumen sei zwar auf Facebook vertreten, gekauft werde aber praktisch ausschließlich vor Ort. "Die Leute wollen die Ware sehen, wie bei jeder Frischware." Blumen seien eine sensible Ware, die bei zu großer Hitze oder Kälte unansehnlich werde und verderbe. Außerdem finde sich kein Transporteur, der dafür die Verantwortung übernehmen könne und wolle. Hat Blumenkaufen mit dem Alter zu tun? Ja und nein. "Junge kaufen übers Jahr nur wenig. Aber zu Valentin und zum Muttertag, da kommen sie alle."