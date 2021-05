Wenn Kaffee zur Passion wird

illy-Chef Massimiliano Pogliani erklärt, wie der Triestiner Traditionsbetrieb mit seinen Kaffeebauern umgeht, wie es Nespresso gelang, einen Standard zu setzen, und was von einem Manager verlangt wird, der ein Familienunternehmen führt.

2020 war ein Ausnahmejahr, wie fällt Ihr Rückblick aus? Massimiliano Pogliani: Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Das Jahr startete mit viel Unsicherheit, weil wir alle mit etwas konfrontiert waren, was niemand kannte - in der Wirtschaft und im Gesundheitswesen. Wir waren anfangs etwas besorgt. Aber das hat sich schnell gelegt, weil wir uns darauf konzentriert haben, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren konnten. Zunächst ging es um die Sicherheit der Mitarbeiter. Und wir haben weiter produziert, unsere Fabriken waren keinen ...