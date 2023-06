Wettbewerbskontrolle war noch nie so wichtig wie jetzt

Die Inflation lässt den Ruf nach wirksamer Wettbewerbsaufsicht lauter werden.

Die anhaltend hohe Inflation bereitet nicht nur vielen Menschen Kopfzerbrechen, sie bedeutet für manche auch erhöhten Arbeitsaufwand. Dazu zählen die Wettbewerbshüter im In- und Ausland, deren wichtigste Aufgabe die Sicherstellung des freien Wettbewerbs ist.

Das konnte man nicht nur in Österreich an den wiederholten Aufrufen an die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ablesen, sie möge die dynamischen Preisbildungen bei Treibstoffen oder Lebensmitteln genauer unter die Lupe nehmen. Auch international ist der Ruf nach effizientem Wettbewerb lauter geworden. Es geht darum, verbotene ...