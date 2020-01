Wie Junge ihre Berufschancen sehen

Die Digitalisierung hat bisher nur wenig Einfluss darauf, welche Erwartungen Jugendliche an ihre spätere berufliche Karriere haben. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern verändern sich nur langsam.





Die großen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt der vergangenen zwei Jahrzehnte haben bisher kaum Auswirkungen auf die beruflichen Erwartungen der Jugendlichen. Das geht aus einer Sonderauswertung der PISA-Studie der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) von 2018 hervor, bei der Jugendliche zu ihrer Ansicht befragt wurden, in welchem Beruf sie später einmal arbeiten werden.

47 Prozent der Buben und 53 Prozent der Mädchen aus 41 Ländern gehen davon aus, dass sie im Alter von 30 Jahren in einem von nur zehn populären Jobs arbeiten werden. Die Studie zeigt laut OECD, dass Jugendliche auch im Zeitalter sozialer Medien und künstlicher Intelligenz kaum berufliche Tätigkeiten anstreben, die im Zuge der Digitalisierung entstanden sind. Unverändert würden junge Menschen Berufe wie Arzt, Lehrer, Manager, Polizist oder Anwalt anstreben, teilte die OECD am Mittwoch mit, Für viele Junge seien somit weiter die Jobs des 19. und 20. Jahrhunderts attraktiv.

Buben werden Ingenieure, Mädchen lieber Psychologinnen

Wenig geändert hat sich auch an der geschlechtsspezifischen beruflichen Orientierung. Zwar nannten sowohl Buben wie Mädchen die angeführten Beruf als ihr wahrscheinlichstes Berufsziel, männliche Jugendliche aber darüber hinaus Ingenieur, IT-Fachmann, Sportler und Mechaniker. Dagegen sehen Mädchen ihre berufliche Zukunft in der Krankenpflege oder der Arbeit als Hebamme. Als weitere Möglichkeiten nennen sie Tierärztin, Psychologin und Designerin.

Die OECD-Experten konstatieren eine "insgesamt geringe Vorstellungskraft bezüglich der Vielfalt des Arbeitsmarktes. Die Fokussierung auf einige wenige Berufe habe sich gegenüber der PISA-Studie 2000 sogar noch verstärkt. Die deutschsprachigen Länder Österreich, Deutschland und Schweiz weichen allerdings vom Durchschnitt ab, hier sei das Bild, das Jugendliche von der Berufswelt haben, bunter. Der Anteil derer, die einen der zehn am häufigsten genannten Berufe wählen, liegt bei 40 Prozent, in der gesamten OECD sind es 50 Prozent. Die OECD vermutet, dass es sich "bewährt hat, dass Schulen in diesen Ländern frühzeitig Kontakte in die Arbeitswelt vermitteln".

Einen Hochschulabschluss erwartet nur jeder fünfte Jugendliche

In Österreich liegt der Anteil der leistungsstarken Schüler, die mit einem Hochschulabschluss rechnen, unter dem Durchschnittswert der OECD. In besonderem Maße gelte das für "benachteiligte" Schüler, die gemäß ihrem sozioökonomischen Status (Bildung und Beruf der Eltern, kulturelle Güter wie Bücher im Haushalt) zum unteren Viertel der Bevölkerung gehören. Dass die Erwartung hinsichtlich einer tertiären Ausbildung in Österreich geringer ausgeprägt ist, könnte laut OECD auch damit zusammenhängen, "dass die duale Ausbildung als gute Karrierechance betrachtet wird".

Die OECD weist abschließend darauf hin, dass die beruflichen Erwartungen von Jugendlichen neben dem sozialen und familiären Hintergrund auch stark davon bestimmt werden, wie gut ihnen die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft vermittelt werden.