Wie lange können wir uns das Wohnen noch leisten? Die verrückte Spekulation mit dem "Betongold"

Preisexplosion. Menschen flüchten in Betongold. Darf man mit Wohnraum spekulieren? Ja, sagen die einen, wenn sonst nichts Rendite abwirft. Nein, sagen die anderen, Wohnen ist Menschenrecht und gehört geschützt.

Berlin, September 2021: Tausende Menschen gehen auf die Straße und fordern die Enteignung großer Immobilienkonzerne. Über 240.000 Wohnungen, so das Manifest des Bündnisses "Deutsche Wohnen enteignen", gehörten "vergesellschaftet".

Graz, Ende September 2021: Die Kommunistische Partei geht aus der Gemeinderatswahl als große Siegerin hervor und verweist die Stadt-ÖVP auf Platz zwei. Einer der Gründe: In Graz stößt man sich am "Zubetonieren" und an der grassierenden Bauwut, die aktuell Tausende neuer Anlegerwohnungen auf den Markt wirft und Investoren anlockt, auch ...